Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri talep toplamaya başladı! Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri kaç lot dağıtacak?
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri'nin iki gün sürecek talep toplama süreci bugün itibarıyla başladı. Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak firma yatırımcılara toplamda 10 milyon lot dağıtacak. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bir kısmı ise yem alımları için kullanılacak. İşte, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz detayları...
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Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. 10 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, elde ettiği fonun yüzde 50'sini yem alımları için kullanacak. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görecek firmanın kişi başı en az 33 lot vereceği tahmin ediliyor. İşte, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı ve olası lot miktarı...
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ TALEP TOPLUYOR!
Firma, 15-16 Ağustos tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
16 Ağustos'ta bitecek talep toplama süreci sonrası, şirketin borsada ne zaman işlem göreceği açıklanacak.
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ LOT MİKTARI
Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıtacak, olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).
700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 25 Çiğ süt alımları.
- Yüzde 50 Yem alımları.
- Yüzde 25 Peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, koli vb. sarf malzemelerinin alımı.
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GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
'GUNDG' kodu ile işlem görecek Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firma, katılım endeksine uygun.