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        Haberler Bilgi Ekonomi Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Gündoğdu Gıda fon kullanım yeri, işlem görme tarihi

        Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

        Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri, talep toplama sürecini bitirdi ve yatırımcısına 10 milyon lot dağıttı. Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma, 350 milyon TL halka arz büyüklüğü açıkladı. Şirket, halka arzdan gelen fonu, yem ve çiğ süt alımı ile ambalaj malzemeleri için kullanacak. Peki, Gündoğdu Gıda Süt ürünleri halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:51
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        • 1

          Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. 10 milyon lot dağıtan şirketin 350 milyon TL halka arz büyüklüğü ve yüzde 25.64 halka açıklık oranı bulunuyor. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 50'sini yem alımları için kullanacak. Peki, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

          Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıttı. Ancak kişi başına düşen lot miktarı açıklanmadı.

          Gündoğdu Gıda olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).

          700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

          2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).

        • 3

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

          Şirket, 15-16 Ağustos'ta talep topladı ancak BIST'te ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.

        • 4

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 5

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          - Yüzde 25 Çiğ süt alımları.

          - Yüzde 50 Yem alımları.

          - Yüzde 25 Peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, koli vb. sarf malzemelerinin alımı.

        • 6

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          'GUNDG' kodu ile işlem görecek Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firma, katılım endeksine uygun.

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