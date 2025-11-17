Habertürk
Habertürk
        GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 17 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 17.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:24
          Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Balıkesir’de ölçüldü. İşte, 17 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

          BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01.36’da Balıkesir Sındırgı’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 7.27 kilometre derinlikte kaydedildi.

          Saat 05.47’de Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

          Saat 07.14’te bir deprem daha oldu. 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          Saat 08.13'te 3.2 büyüklüğünde, 08.19'da 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem de 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

          16 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-16 08:19:13 39.22639 28.15722 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-16 08:13:40 39.22556 28.13667 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-16 07:14:07 39.18833 28.25556 7.42 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-16 05:47:20 39.21278 28.14417 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-16 01:36:10 39.23167 28.04167 7.27 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
