Spor Toto Süper Lig puan durumu (17. hafta) 2018 yılının son maçları öncesinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin küme düşme tehlikesi devam ederken, ilk yarının son haftasında Antalyaspor'a deplasmanda konuk olacak. Dün oynanan Karadeniz derbisinde ise Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında 4-1 yenildi. Liderlik koltuğunda ise 35 Puanla İstanbul Başakşehir oturuyor. İşte, TFF Spor Toto Süper lig 17. hafta güncel puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

Takım Adı O G B M A Y Puan Av. 1 İstanbul Başakşehir 17 10 5 2 22 8 35 14 2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 29 10 3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 29 10 4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 29 9 5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 29 9 6 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 26 5 7 Medical Park Antalyaspor 16 8 2 6 19 21 26 -2 8 Konyaspor 16 6 6 4 23 20 24 3 9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 24 1 10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 22 -1 11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 21 0 12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 20 -9 13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 19 -10 14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 18 -9 15 Erzurum Bş.Bld. 17 3 7 7 16 22 16 -6 16 Akhisar Bld.Genç. 16 4 4 8 19 26 16 -7 17 Fenerbahçe 16 3 6 7 16 24 15 -8 18 Çaykur Rizespor 17 1 9 7 19 28 12 -9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI