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Güncel puan durumu: Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Güncel Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçlarıyla en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu akşam Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Düşme potasında bulunan Fenerbahçe'de parola galibiyet olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 17. hafta güncel puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

24.12.2018 - 19:43 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Spor Toto Süper Lig puan durumu (17. hafta) 2018 yılının son maçları öncesinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.  Fenerbahçe'nin küme düşme tehlikesi devam ederken, ilk yarının son haftasında Antalyaspor'a deplasmanda konuk olacak. Dün oynanan Karadeniz derbisinde ise Çaykur  Rizespor, Trabzonspor karşısında 4-1 yenildi. Liderlik koltuğunda ise 35 Puanla İstanbul Başakşehir oturuyor. İşte, TFF Spor Toto Süper lig 17. hafta güncel puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU 

Takım AdıOGBMAYPuanAv.
1İstanbul Başakşehir1710522283514
2Trabzonspor1785432222910
3Yeni Malatyaspor1785426162910
4Kasımpaşa179263728299
5Galatasaray178543021299
6Beşiktaş177552823265
7Medical Park Antalyaspor16826192126-2
8Konyaspor166642320243
9Sivasspor176652423241
10Göztepe17719181922-1
11Bursaspor174941717210
12Ankaragücü17629172620-9
13Kayserispor17548152519-10
14Alanyaspor17539132218-9
15Erzurum Bş.Bld.17377162216-6
16Akhisar Bld.Genç.16448192616-7
17Fenerbahçe16367162415-8
18Çaykur Rizespor17197192812-9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

 
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
22.12.2018 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 GÖZTEPE A.Ş.

22.12.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.12.2018 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2018 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 KAYSERİSPOR

23.12.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.12.2018 16:00 BURSASPOR 1 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

23.12.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. 4 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.12.2018 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

24.12.2018 20:00 AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR

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