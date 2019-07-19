19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sık değişen hava şartları nedeniyle soğuk algınlığına yakalananların sayısı hızla artıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, gerekli olmadıkça antibiyotik ve ağrı kesici kullanmaktan kaçınanlar, doğal tedavi seçeneklerinden yardım alıyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Bu konuda destek alınması gerekenler arasında ilk sırada pastiller bulunuyor. Güncel araştırmalar şekerli boğaz pastillerinin mikropların beslenmesi ve gelişimine yol açtığını ve biyofilm oluşturarak enfeksiyonun şiddetlenmesini sağladığını ortaya koyuyor” diyor.
PASTİLİNİZ ŞEKERLİ OLMASIN!
Daha bilimsel ifade etmek gerekirse, mikroorganizmalar, yapılarında bulunan glikozil transferaz enzimini kullanarak şekeri biyofilm haline dönüştürüp ağız-boğaz ve dişlerin üzerini kaplıyor. Oluşturdukları biyofilm üzerine yapıştıktan sonra çoğalarak hastalığa neden oluyor. Bu nedenle öncelikle seçilecek pastilin şeker taşımaması çok önemli görülüyor. Mikropların çoğalmak için bazı proteinler sentezleyerek birbirleri ile haberleştiği için ikinci aşamada seçilecek ürünün, mikropların çoğalması için birbiriyle iletişimini kesecek içeriğe sahip olması gerekiyor.
ZENCEFİL KÖKÜ, ADAÇAYI VE YEŞİL ÇAY
Yapılan araştırmalar, nar kabuğu özütü ve zerdeçal rizomunun bu tip etkileri bulunduğunu ortaya koyuyor. Böylelikle mikropların çoğalması önlenip, üçüncü aşamada kalanların da yok edilmesi gerekiyor. Bu noktada; zencefil kökü, adaçayı ve yeşil çaydan yardım alınıyor. Demlenen adaçayı içerisindeki uçucu yağda bulunan sineol, mikropların yok edilmesine yardımcı oluyor. Yeşil çay içindeki kateşinler, mikropların hücre çeperinin parçalanmasını sağlarken, biyofilm oluşturulmasını engelliyor. Bu uygulamaların gün içinde sıklıkla tekrarlanması gerekiyor. Bu yardımlar sonucunda ertesi sabah sorunsuz şekilde günlük hayata dönüş yapmak mümkün olabiliyor.
ÖNLEMLER MİKROPLAR GELİŞMEYE BAŞLAMADAN ALINMALI
Yapılan çalışmalar sorunun virüs kaynaklı olması durumunda, nar meyve kabuğu içerisindeki punikalagin ve zerdeçalın içindeki kurkuminoitler ile zencefilin, virüslerin çoğalmasını engellediğini gösteriyor. En önemli hususun, önlemlerin mikroplar (bakteri veya virüs) gelişmeye başlamadan önce alınması ve mücadeleye hızlı başlanması olduğu belirtiliyor. Biyofilm oluştuktan ya da virüsler geliştikten sonra hastalığın bu şekilde tedavi edilmesi mümkün olamıyor. Hastalığa yakalanmadan bağışıklık sistemini destekleyici önlemler alınması bu tip risklerin en aza indirilmesini sağlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!