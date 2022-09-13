Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atacağı beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, ekim toplantısı için ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

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