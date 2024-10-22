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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Günay Güvenç'ten Victor Osimhen sözleri! - Futbol Haberleri

        Günay Güvenç'ten Victor Osimhen sözleri!

        Galatasaray'ın başarılı kalecisi Günay Güvenç, maksimum puan toplayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini söyledi. 33 yaşındaki file bekçisi ayrıca Victor Osimhen'in rövaşata golü sonrası kendisine koşmasının perde arkasını anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:51
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        Günay Güvenç'ten Osimhen sözleri!
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        UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Galatasaray, yarın sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, "Biz sahaya çıktığımız her zaman kazanmak istiyoruz. Son maçta Riga’dan beraberlikle döndük. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. 8 maçımız var, 3.’sünü oynayacağız. Maksimumum puana ulaşıp, Avrupa Ligi’ne devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

        "BURADAKİ MİSYONUM..."

        Takımda birçok misyonu olduğunu da söyleyen Güvenç, "Oynasam da oynamasam da benim misyonlarım var. Hocamızın her şeye dikkat edemeyeceğini biliyoruz. Hocanın da kendi göre alanları var. Soyunma odası, takımdaki arkadaşlıklar gibi, orada oyuncuların misyonu başlıyor. Orada kendimi çok önemli figür olarak görüyorum. Yeni gelen oyuncuların kulübün değerlerini, tarihi anlatmak görevlerimden biri. Hocam bana şans verirse sahada da elimden geleni yapıyorum. Burada misyonum sadece oynayıp, para kazanmak değil. Genç kalecilerimize, oyuncularımıza yardım etmek. Yedek oturup da dinlenecek değilim. Çalışmayı seven bir kaleciyim. Kendi tecrübelerimizle takıma yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

        "BAZEN ZORLANIYORUM"

        Forma şansı bulamamasının zor bir durum olduğunu ifade eden 33 yaşındaki kaleci, "Zorlanıyorum, geçmiş yıllarda oynayan bir kaleci olduğum için bazen zorlanıyorum. Evde bile eşimle bu konuda bazen tartışmalar yaşıyoruz. 'Sen hazır tut' diyor. Hazır tutuyorum kendimi. Takıma katkı vermek istiyorum. Hırslı biriyim. Önümdeki isimin değerini tüm Türkiye, camiamız herkes biliyor. Benim görevim de Muslera’ya oldukça baskı yapmak. Kendisine beni hissettirmem lazım. Muslera’nın performansının da düştüğünü göremiyoruz. Bunun benden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu da beni gururlandırıyor" açıklamasında bulundu.

        "OSIMHEN'İN BANA DOĞRU KOŞMASI SPONTANE OLDU"

        Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in, Antalyaspor maçında attığı golden sonra kendisine doğru koşmasının sorulması üzerine Günay Güvenç, "Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Yedek kulübesinde çok sorular sordu. Özellikle en son sorusu Atatürk resmiyle ilgiliydi. 'Atatürk’ü az çok biliyorum' dedi. Ülkemiz adına çok şeyler öğrenmek istiyor. İstiklal Marşı’nı sordu, tarafların ne diye bağırdığını sordu. Buraya sadece zaman geçirmek için değil, benimsemiş bir şekilde geldi. Maça girdi, güzel de bir gol attı. Bize doğru koşarken hocamıza sarılacak sandım. Baktım hocaya çak yaptı, bana doğru geldi, sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Galiba yedek kulübesinde güzel enerji aldı, öyle gelişti. Önceden konuşmadık. Golün kendisi ve sonrası güzel bir resim oldu" cevabını verdi.

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