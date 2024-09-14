Gözlerini dinlendirme yolları nelerdir? Hangi önlemleri alarak gözlerimizi daha az yorarız?
Uyandığımız andan itibaren gözlerimiz çalışma mesaisine başlar. Gözler, çok hassas olan organlarımızdır. Özellikle ofis başında çalışan kişilerde göz ağrıları ve göz yorgunluğu çok daha fazla görülür. Çok basit önlemlerle göz yorgunluğumuzu önleyebiliriz. İşte kritik ipuçları...
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Gün içinde çok fazla bilgisayar başında durmak, telefona bakmak, uzun saatler ekrana bakmak ve yeterli miktarda uyuyamamak, gözlerin çok fazla yorulmasına sebep olan durumlardır. Gözlerinizde oluşan yorgunluğu sizin için önerdiğimiz 7 yöntemle önleyebilirsiniz. Detaylar haberimizde...
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1. Sık sık başka tarafa bakın veya 20-20-20 kuralını uygulayın
Göz yorgunluğu, ara vermeden uzun bir süre boyunca tek bir faaliyetle uğraştığınızda ortaya çıkabilir. Her 20 dakikada bir odağınızı başka bir şeye kaydırmalısınız. Odaklandığınız şey 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzakta olmalı ve en az 20 saniye boyunca ona bakmalısınız. Bu, 20-20-20 kuralı olarak da bilinir.
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Bir ekran karşısında çalışmanız veya birkaç saat boyunca uzun mesafe araba kullanmanız gerekiyorsa, bu aktiviteyi gözlerinizi farklı şekillerde kullanmanızı gerektiren diğer aktivitelerle dengelediğinizden emin olun. Örneğin, tüm sabahı bilgisayar başında çalışarak geçirdiyseniz öğle tatilinizde dışarıda doğal ışıkta yürüyüşe çıkın.
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2. Ekranınızı doğru konumlandırın
Düzenli olarak dijital bir cihaz kullanıyorsanız, doğru mesafeden ve uygun pozisyonda baktığınızdan emin olun. Ekran, gözlerinizden birkaç metre uzakta veya yaklaşık bir kol boyu uzaklıkta olmalıdır. Ekranı, gözlerinizin hizasında veya biraz altında görmelisiniz.
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Bu, elde taşınan dijital cihazlar için de geçerlidir: Göz seviyesinin altında okunmalıdırlar. Dijital cihazlar için bir başka kullanışlı ipucu da ekrandaki metni konfor seviyenize en uygun şekilde büyütmektir.
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3. Doğru ışığı bulun
Aydınlatma göz yorgunluğuna neden olabilir. Aktiviteye bağlı olarak çok loş ya da çok parlak olabilir. Okumak gibi bir şeye yoğun bir şekilde odaklanıyorsanız, ışık arkanızdan gelmelidir. Işıkları kısmak, TV izlerken göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.
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Görüntülediğiniz ekranların da yeterince aydınlatıldığından emin olun. Parlaklığı gerektiği gibi ayarlayın. Parlama göz yorgunluğuna sebep olabilir; bu nedenle perdelerinizi çekin veya dijital cihazınızdaki parlamayı azaltmak için filtreler kullanmayı deneyin.
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4. Eşyalarınızı doğru bir şekilde konumlandırın
Bilgisayarınızı kullanırken belgelere ve benzerlerine başvurmanız gerekiyorsa, gözlerinizi, boynunuzu ve başınızı çok sık hareket ettirmek zorunda kalmamak için bunları konumlandırmalısınız. Bir belge standı, malzemeleri klavyeniz ile monitörünüz arasına yerleştirmenize yardımcı olarak göz yorgunluğunu azaltabilir.
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5. Göz damlası kullanın
Daha az göz kırptığınızda, gözleriniz kuruyabilir ve tahriş olabilir. Yapay gözyaşı gibi göz damlaları kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca ekran kullanırken daha sık göz kırpmayı deneyebilirsiniz; bu da ağrının ortaya çıkmasını önleyebilir.
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6. Hava koşullarına dikkat edin
Hava kalitesinin düşük olduğu bir yerde zaman geçirdiğinizi fark edebilirsiniz. Kuru veya kirli ortamlar ile fanların, ısıtma ve soğutma ünitelerinin bulunduğu yerler gözlerinizi tahriş edebilir veya kurutarak göz yorgunluğuna yol açabilir.
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7. Uygun gözlük veya lens takın
Göz yorgunluğunu azaltmak için özel bir gözlüğe ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için bir göz doktoruyla birlikte çalışın. Hatta göz yorgunluğuna neden olan durumlar için özel lenslere, cihazlara veya göz terapisine ihtiyacınız olabilir.
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Bazı lens kaplamaları ve renk tonları gözlerinize yardımcı olabilir. Ya da gözlerinizi dinlendirmek için kontakt lens takma sürenizi azaltmanız gerekebilir.
Kaynak: Healthline
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