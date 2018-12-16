Gümüşhanespor: 0 - Kastamonuspor 1966: 2 (Maç sonucu)

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Gümüşhanespor - Kastamonuspor 1966 maçı oynandı.
Gümüşhanespor ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Hasan Hüseyin Akınay, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Menderes Önkuzu, Serdar Ümit Deniz, Kadir Ari, Murat Kayalı, Hüseyin Çolak
Kastamonuspor 1966 mücadeleye şu 11'le başladı: Bekir Sevgi, Şaban Özel, Soner Dikmen, Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı, Abdulaziz Solmaz, Ozan Kılıçoğlu, Oğuzhan Öztürk, Fahri Küçükkurt, Sinan Akaydın, Muhammet Haşim Çoban
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. İlk 45 dakikada Kastamonuspor 1966 futbolcusu Fahri Küçükkurt ile Gümüşhanespor futbolcuları Muharrem Doğan, Hüseyin Çolak sarı kart gördü. 48. dakikada Ayhan Gürbüz, maçı Kastamonuspor 1966 lehine çevirdi: 0-1.
82. dakikada Kastamonuspor 1966 oyuncusu Sinan Akaydın skoru 0-2 olarak değiştirdi.
Gümüşhanespor oyuncuları Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.
Maçın ilk yarısında Kastamonuspor 1966 takımında Ozan Kılıçoğlu oyundan çıkarken Ayhan Gürbüz mücadeleye dahil oldu Mücadelenin 2. 45 dakikasında Gümüşhanespor takımında Tufan Kelleci ve Murat Kayalı oyundan çıkarken Altuğ Taş ve Furkan Mızrak mücadeleye dahil oldu, Kastamonuspor 1966 takımında ise Orkun Dervişler ve Muhammed Birkan Tetik girerken Fahri Küçükkurt ve Oğuzhan Öztürk çıktı. Mücadele 0-2 bitti.
Konuk takımda Bekir Sevgi 73. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı.
413 kodlu maçta İddaa'da Kastamonuspor 1966 galibiyetine bahis oynayanlar 2.15 oranını kazandı.
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