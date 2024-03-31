Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Gümüşhane Belediye başkan adayları kimlerdir? Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye başkanı kimdir?

        Gümüşhane Belediye başkan adayları kimlerdir? Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye başkanı kimdir?

        Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Gümüşhane Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gümüşhane Belediyesini hangi parti kazandı ve Gümüşhane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gümüşhane yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Belediye başkan adayları kimlerdir? Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanlığını 9182 alınan oy ve %49.16 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ercan Çimen kazanmıştır.

        Gümüşhane Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 4

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Gümüşhane BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        İREM GAMZE DEMİRCİ - DSP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı MEHMET KABAYEL - HÜDAPAR Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AKIN DEMİR - SP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı HAMZA ÇAKIR - DEVA Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AYDIN ÖZATLI - HAKPAR Gümüşhane Belediye Başkan Adayı YUSUF ÇİMEN - YENİDEN REFAH Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ŞERİF AKINTÜRK - DP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı HACI İSMAİL ŞAHİN - BBP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı BEDRİ AĞAÇ - CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ERCAN ÇİMEN - AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ZEYNEL ABİDİN ÇORLU - AP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı GÖKTUĞ GÜRLER - ZP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı VEDAT SONER BAŞER - MHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı BORA ÇOLAKOĞLU - TKH Gümüşhane Belediye Başkan Adayı DURAN KOÇ - HKP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ZEKAİ ARAZ - ABP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı FEVZİ ÜLKER - MP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ABDULKERİM ZIRIĞ - DEM Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AYTAÇ GÜNDÜZ - BTP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ALİ ATEŞ - İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı

        Gümüşhane İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024 Gümüşhane Kelkit yerel seçim sonuçları 2024 Gümüşhane Köse yerel seçim sonuçları 2024 Gümüşhane Kürtün yerel seçim sonuçları 2024 Gümüşhane Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Gümüşhane Şiran yerel seçim sonuçları 2024 Gümüşhane Torul yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa