        Gümüşhane'de kaçak tütün ele geçirildi

        Gümüşhane'de kaçak tütün ele geçirildi

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekiplerince 530 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:31
        530 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracın Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada 530 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.

        Şüpheliler S.T. ve M.D. hakkında adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.

        Fotoğraf: AA

