Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 01:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        E.T. idaresindeki hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #gümüşhane
        #Gümüşhane haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Habertürk Anasayfa