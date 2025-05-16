Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
E.T. idaresindeki hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.