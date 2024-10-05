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        Haberler Yaşam Gümüşdamla Kanyonu doğaseverlerin rotasında

        Gümüşdamla Kanyonu doğaseverlerin rotasında

        Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde şelale ve doğal havuzun yer aldığı 'Gümüşdamla Kanyonu' maceraseverlerin rotasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:58
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          Gümüşdamla Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanın ve kayalıkların arasında yer alan kanyon, özellikle son yıllarda bilinirliğinin artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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          Antalyalıların yanı sıra kente farklı illerden tatil için gelenler de kanyonda yürüyüş yapıp, doğal oluşan havuzunda yüzüyor, şelalesinin önünde fotoğraf çektiriyor.

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          Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan ve Manavgat Irmağı'nı besleyen kanyon, özellikle doğaseverlenin rotasında yer alıyor.

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          İzmir'den eşi ile tatil için gelen Semih Kenar, kanyonun ismini duyunca görmek istediğini, zorlu parkurlardan sonra bölgeye ulaşabildiğini söyledi.

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          Kanyonun doğasının güzel olduğunu aktaran Kenar, "Doğal oluşan havuzun serin sularında bol bol yüzdüm. Eşim daha çok doğada yürümeyi, bölgeyi izlemeyi tercih etti" dedi.

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