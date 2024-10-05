Gümüşdamla Kanyonu doğaseverlerin rotasında
Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde şelale ve doğal havuzun yer aldığı 'Gümüşdamla Kanyonu' maceraseverlerin rotasında yer alıyor
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Gümüşdamla Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanın ve kayalıkların arasında yer alan kanyon, özellikle son yıllarda bilinirliğinin artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Antalyalıların yanı sıra kente farklı illerden tatil için gelenler de kanyonda yürüyüş yapıp, doğal oluşan havuzunda yüzüyor, şelalesinin önünde fotoğraf çektiriyor.
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Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan ve Manavgat Irmağı'nı besleyen kanyon, özellikle doğaseverlenin rotasında yer alıyor.
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İzmir'den eşi ile tatil için gelen Semih Kenar, kanyonun ismini duyunca görmek istediğini, zorlu parkurlardan sonra bölgeye ulaşabildiğini söyledi.
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Kanyonun doğasının güzel olduğunu aktaran Kenar, "Doğal oluşan havuzun serin sularında bol bol yüzdüm. Eşim daha çok doğada yürümeyi, bölgeyi izlemeyi tercih etti" dedi.
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