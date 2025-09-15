Habertürk
        Gümülcinelioğlu, hamileliğinin 32'nci haftasında paylaştı - Magazin haberleri

        Gümülcinelioğlu, hamileliğinin 32'nci haftasında paylaştı

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu, hamileliğinin 32'nci haftasında aynanın karşısında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak heyecanını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 15.09.2025 - 21:13
        Hamileliğinin 32'nci haftasında paylaştı
        Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında oyuncu Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde bebek beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu, bir erkek çocuk beklediğini paylaşmış ve hamilelik sürecine dair zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

        Son olarak hamileliğinin 32'nci haftasında aynanın karşısında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gümülcinelioğlu, bu kareyle bebek heyecanını sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Başak Gümülcinelioğlu

        Yazı Boyutu
