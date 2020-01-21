"Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilen bir tedavi tekniğidir. Ancak büyüme gelişim döneminde bozuklukların şiddetlenmeden tespit edilerek önlem alınması ve erken dönemde tedavi edilmesi hem sonuç hem de tedavinin kalıcılığı açısından oldukça önem arz etmektedir" diyen Görgülü, bu sayede daha kolay tedavi seçenekleriyle daha başarılı sonuçlar elde edilebileceğini vurguladı.