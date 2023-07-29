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        Haberler Magazin Gülsim Ali: Pembe giymeye korkar oldum - Magazin haberleri

        Gülsim Ali: Pembe giymeye korkar oldum

        Gülsim Ali, 'Barbie' akımı hakkında konuştu. Oyuncu, "Beden oluşumunun bu şekilde dayatılmasını çok hoş bulmuyorum. Pembe rengi çok seviyorum ama bu akımdan sonra pembe giymeye korkar oldum açıkcası" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 10:59
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslıhan Güner ile kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Gülsim Ali, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

          "ZOR OLUYOR"

          Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülsim Ali, "Annemle birlikte Bodrum ve Kapadokya'ya gittik. Kültür turizmi yaptık. Bildiğiniz gibi ailem Bulgaristan'da yaşıyor. Zor oluyor onlardan uzakta yaşamak ama iyi ki Aslıhan gibi arkadaşım var" dedi.

        • 2

          "TANINMAK PSİKOLOJİYİ CİDDİ DERECEDE BOZACAK BİR ŞEY"

          Aslıhan Güner ise, "Bizim sektörde arkadaş olabilmek çok zor olur. Ego ile aynı doğrultuda bir iş yapıyoruz. Bunu kimse inkâr edemez. Oyunculuk egoların doğru yönetilmesi ile orantılı bence. Tanınmak psikolojiyi ciddi derecede bozacak bir şey. Önemli olan bunu doğru yönetebilmek. Benim etrafımda çok az insan var. Az insan, çok huzur" şeklinde konuştu.

        • 3

          "İŞ BİTİNCE ARKADAŞLIK BİTİYOR"

          Muhabirlerin, "Sektörde garip karşıladığınız durumlar ne oluyor?" sorusuna yanıt veren Gülsim Ali, "İş bitince, arkadaşlık bitiyor. Takipten çıkıyorlar. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

        • 4

          "KORKAR OLDUM"

          Gülsim Ali, 'Barbie' akımı hakkında ise, "Beden oluşumunun bu şekilde dayatılmasını çok hoş bulmuyorum. Pembe rengi çok seviyorum ama bu akımdan sonra pembe giymeye korkar oldum açıkcası" ifadelerini kullandı.

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