Gülsim Ali İlhan Durul Bazan çifti geçtiğimiz günlerde tatilde görüntülenmişlerdi. Çiftin arasında 22 yaş bulunuyor. İddialara göre Gülsim'in ailesi bu aşkı onaylamadı ancak genç oyuncu aşkına sahip çıktı.

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