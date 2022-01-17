MENAJERİ KONUŞTU

Azur Benan adında bir erkek çocukları olan çiftin yakın çevresinden ilk açıklama geldi.

Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir. " ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.