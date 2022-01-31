"HERKES GÜZELLİĞİN KARŞISINDA TIRNAKLARINI YİYOR!"

Ayrıca gecede bir çiftin evlenme teklifine de şahit olan Gülşen, kendisini izlemeye gelen isimler arasında yer alan modacı Gülşah Saraçoğlu'na seslendi. Şarkıcı, "Hayatımda ilk kez sahnedeyken bir çiftin evlenme teklifine rast geldim. Gülşah’cığım; sen de gelinliği diker misin?" ifadelerini kullandı.

"Seve seve dikerim. Benim hediyem olsun." şeklinde konuşan Saraçoğlu, ardından, "Ayrıca çok güzelsin. Sayende kısa tırnak modası çıktı. Herkes güzelliğin karşısında tırnaklarını yiyor." diyerek, Gülşen'e övgüler yağdırdı.