2018 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen sanatçı, "Azur doğduğundan beri yıllarım başka bir önemi oldu. Çok fazla üretmeden, geri dönüşleriyle mutlu olduğum bir sene oldu. Ozan gibi çok büyük güç ve harika bir durum var yanımda. Bunun için çok şanlısyım" dedi.