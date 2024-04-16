Gülşen Bubikoğlu'ndan teşekkür
2 Nisan'da eşi Türker İnanoğlu'nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu, İnanoğlu'nun tedavi sürecinde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da vefat etmişti. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.
Türker İnanoğlu
Gülşen Bubikoğlu, eşinin hastane döneminde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına isim isim teşekkür etti.
Gülşen Bubikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Merhum Türker İnanoğlu’nun hastane döneminde tedavi sürecinde emeği geçen değerli doktorlarına, tüm sağlık ekibine, hemşirelerine çok teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu
Prof. Dr. Halit Özsüt
Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
Dr. Genco Yücel
Uzm. Dr. İsmail Hacı
Prof. Dr. Murat Emre
Uzm. Dr. Emine Karahan Öklü
Prof. Dr. Erkan Kaba
Prof. Dr. Tan Atilla
Prof. Dr. Osman Bayındır
Prof. Dr. Turhan Ece
Prof. Dr. Levent Tabak
Prof. Dr. Levent Dalar
Prof. Dr. Gönül Ergenekon
Prof. Dr. Mehmet Tınaz
Op. Dr. Davut Kohen
Prof. Dr. Murat Karaçorlu
Prof. Dr. Barış Sönmez
Prof. Dr. Ali Rıza Kural
Prof. Dr. Remzi Tözün
Uzm. Fizyoterapist Arman Apelyan
Dt. Arzu Baydar
Hemşire Neriman Yılmaz
Evde ona refakat eden Hüseyin İmrak ve Hüseyin İnat’a teşekkür ediyoruz.