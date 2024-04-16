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        Haberler Magazin Gülşen Bubikoğlu'ndan teşekkür - Magazin haberleri

        Gülşen Bubikoğlu'ndan teşekkür

        2 Nisan'da eşi Türker İnanoğlu'nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu, İnanoğlu'nun tedavi sürecinde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:22
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        Gülşen Bubikoğlu'ndan teşekkür
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        Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da vefat etmişti. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Türker İnanoğlu

        Gülşen Bubikoğlu, eşinin hastane döneminde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına isim isim teşekkür etti.

        Gülşen Bubikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        Merhum Türker İnanoğlu’nun hastane döneminde tedavi sürecinde emeği geçen değerli doktorlarına, tüm sağlık ekibine, hemşirelerine çok teşekkür ediyoruz.

        Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu

        Prof. Dr. Halit Özsüt

        Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu

        Dr. Genco Yücel

        Uzm. Dr. İsmail Hacı

        Prof. Dr. Murat Emre

        Uzm. Dr. Emine Karahan Öklü

        Prof. Dr. Erkan Kaba

        Prof. Dr. Tan Atilla

        Prof. Dr. Osman Bayındır

        Prof. Dr. Turhan Ece

        Prof. Dr. Levent Tabak

        Prof. Dr. Levent Dalar

        Prof. Dr. Gönül Ergenekon

        Prof. Dr. Mehmet Tınaz

        Op. Dr. Davut Kohen

        Prof. Dr. Murat Karaçorlu

        Prof. Dr. Barış Sönmez

        Prof. Dr. Ali Rıza Kural

        Prof. Dr. Remzi Tözün

        Uzm. Fizyoterapist Arman Apelyan

        Dt. Arzu Baydar

        Hemşire Neriman Yılmaz

        Evde ona refakat eden Hüseyin İmrak ve Hüseyin İnat’a teşekkür ediyoruz.

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        #Türker İnanoğlu
        #Gülşen Bubikoğlu

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