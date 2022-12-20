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Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü

İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan Gülşen'in son olarak yurt dışı yasağını 250 bin TL'lik güvence karşılığında kaldırılmıştı. En son 24 Ağustos'ta konser veren şarkıcı, 117 gün sonra sahnelere geri döndü

Giriş: 20.12.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.

  • Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı. Tahliye olduktan bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan Gülşen, İspanya’da yaşayan oğlunun yanına gitmişti.

  • 117 GÜN SONRA SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

    En son 24 Ağustos'ta konser veren şarkıcı, 117 gün sonra sahnelere geri döndü. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne aldı.

  • Siyah bel dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Gülşen'in şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. 

  • OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında,seyircilere  ekibindekilerden birini göstererek "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

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