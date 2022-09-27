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Gülse Birsel'in eşi kim, nereli ve kaç yaşında?

Senarist ve gazeteci olarak tanınan Gülse Birsel, 23 senedir evli. Evliliğini, basından uzakta yaşayan oyuncu, aslında çok tanıdık biriyle evli. Peki, Gülse Birsel'in eşi kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

27.09.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Komediseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Gülse Birsel, başta Avrupa Yakası olmak üzere birçok dizi ve filmin senaryosunu yazdı. Birsel, özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşıyor. Peki, Gülse Birsel evli mi, eşi kim? İşte detaylar...

  • GÜLSE BİRSEL EVLİ Mİ?

    Hepimizin hayatına Avrupa Yakası dizisindeki çokbilmiş Aslı Sütçüoğlu rolüyle dâhil olan Gülse Birsel, 1971 yılında dünyaya geldi. 

  • Önce Aktüel dergisinde yazar olarak çalıştı daha sonra birçok dergide ve gazetede koordinatörlük yaptı. İlk kez ekran karşısına komik video programı G.A.G ile çıktı. İlk rolünü ise 2003 yılında Levent Özdilek ile birlikte "Eyvah Eski Kocam!" dizisinde oynadı.

  • İlk senaryo denemesini yaptığında yıl 2004'tü. O deneme, hepimizin yıllar sonra bile hatırlayacağı efsanevi bir diziye döndü; Avrupa Yakası'na! Dizi, 6 sezon sürdü.

    Tabii ki Birsel, bu diziden sonra başka film ve diziler de yazdı. Yalan Dünya, Jet Sosyete dizisinin yanında Aile Arasında filmiyle bir kez daha gündeme geldi. 

  • Yalnızca işleriyle gündeme gelen Gülse Birsel, özel hayatını kameralar önüne hiç taşımadı. Hatta çoğu kişi Gülse Birsel'in evli olduğunu bile bilmiyordu.

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