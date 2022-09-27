İlk senaryo denemesini yaptığında yıl 2004'tü. O deneme, hepimizin yıllar sonra bile hatırlayacağı efsanevi bir diziye döndü; Avrupa Yakası'na! Dizi, 6 sezon sürdü.

Tabii ki Birsel, bu diziden sonra başka film ve diziler de yazdı. Yalan Dünya, Jet Sosyete dizisinin yanında Aile Arasında filmiyle bir kez daha gündeme geldi.