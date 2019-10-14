Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. İşte arkadaşlar her şey ekranda görüldüğü gibi değil bunu bilin istedim durum ortada. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notunu düştü.