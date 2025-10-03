Habertürk
        Gülper Özdemir: Tek başıma tatillere çıkarım - Magazin haberleri

        Gülper Özdemir: Tek başıma tatillere çıkarım

        Oyuncu Gülper Özdemir, Antalya'da tatilinden fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 20:54 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:54
        "Tek başıma tatillere çıkarım"
        Ünlü oyuncu Gülper Özdemir, Antalya Kaş’taki tatiline devam ediyor. Özdemir, tatil sırasında dalış yaparak mavi suların tadını çıkardı.

        Oyuncu, tek başına çıktığı tatilini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle buluşturdu.

        Özdemir paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi; "Tek başıma tatillere çıkarım, bu ilk değil… Ama bu tatil bir başkaydı sanki. Sanırım denizin etkisiydi. Suyun altında dış dünyanın sesi kesildiğinde insanın iç sesi daha çok duyulur. Bu sefer dinledim. Umarım unutmam."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Gülper Özdemir

        Habertürk Anasayfa