Ünlü oyuncu Gülper Özdemir, TRT1'de yayınlanacak olan 'Hay sultan' dizisinde Çetin Tekindor ile birlikte rol alacak. Özdemir, henüz dizinin çekimleri başlamadan önce Sinop'ta yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tatilin keyfini çıkaran oyuncu, sosyal medyada odun keserken ve tavukları beslerken fotoğraflarını paylaştı. Doğal hayatın keyfini çıkartan Özdemir şehrin karmaşasından kaçarak çekimler öncesinde enerji depoladığını söyledi.