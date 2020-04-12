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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bir dönem Mustafa Sandal ile yaşadığı aşkla gündeme gelen avukat Gülnur Tutumoğlu, geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'le yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tutumoğlu, İpek ile arkadaş olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Yaşar, benim arkadaşım. Haberleri duyunca hem şaşırdım, hem güldüm. Sanat camiasından birçok arkadaşım var. Beni arkadaşlarım ile her an görebilirsiniz. Ama böyle bir şey yok. Bir gün sevgilim olursa zaten bunu ben paylaşırım.