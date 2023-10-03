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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! - Samsun haberleri

        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Gülistan Kurt, alevlerin arasında kaldı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi. Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:03
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        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
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        Samsun'da olay, Alaçam ilçesindeki Karaçukur Mahallesi'nde yaşandı. Üç çocuk annesi Gülistan Kurt'un (85) yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLAR EVİ YAKTI

        Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürdü.

        SOBAYI YAKTIKTAN SONRA UYUMUŞ

        Sağlık ekipleri, sobayı yaktıktan sonra uyuduğu belirtilen Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Samsun
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