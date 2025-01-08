Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Gülermak talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, "GLRMK" Bist kodu ile QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 4.8 Milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10.01 olacak. Peki, Gülermak halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, GLRMK Gülermak Ağır Sanayi halka arz hakkında bilgiler...