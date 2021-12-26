Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.

‘GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL’ İLE UNUTULMAYACAK BİR EĞLENCE SİZLERİ BEKLİYOR

Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Tanıtımı;