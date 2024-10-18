Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show 12.sezon yeni bölüm ne zaman?

        Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 12.sezon yayın tarihi

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show, 12. sezonuyla dönüyor. Yeni sezondan yayınlanan fragman ve fotoğraflar şimdiden kahkaha dolu bir sezon vadediyor. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor, bu sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV'nin sevilen tiyatro programı Güldür Güldür Show, 12. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği program, yeni sezonda da birbirinden komik skeçlerle izleyiciyi kahkahaya boğacak. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? İşte, yayın tarihi...

        • 2

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Güldür Güldür Show, yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ekim Cumartesi 20.00’de SHOW TV’de izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONUNDA KADRODA KİMLER VAR?

          Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        • 4

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONDAN ARKA ARKAYA TANITIMLAR YAYINLANDI!

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 12. SEZON FRAGMANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Habertürk Anasayfa