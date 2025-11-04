Habertürk
        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 23:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:26
        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu haftada da kahkaha tufanı var!

        Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen 'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda eğlence, hız kesmeden devam ediyor.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

        #show tv
        #Güldür Güldür Show

