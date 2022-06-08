'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da sürprizlerle ve eğlence dolu bir bölüm sizleri bekliyor.

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun ve daha birçok özel sürprizin yer alacağı 'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun!

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!