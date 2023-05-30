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'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu - Magazin haberleri

'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu

SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan geçtiğimiz mart ayında evlenmişti. Ünlü oyuncu, İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yaparak oğlunu dünyaya getirdi

Giriş: 30.05.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

  • Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.

  • Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Meltem Yılmazkaya, bebeğini kucağına aldı.

  • İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, oğlunun elini paylaşarak, "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar :) Her şey yolunda şükür" dedi.

  • "HER HİKÂYE AYNI BAŞLAMAZ"

    Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes!" ifadelerine yer vermişti.

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