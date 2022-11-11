'Güldür Güldür Show' güldürmeye devam ediyor

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.
‘Güldür Güldür Show’un 316’ncı bölümündeki skeçler ise şu şekilde:
'Vicdansız İsmail'
Gamsız ve saf kötü biri olan İsmail yaptığı türlü sahtekarlıklarla ailesini birbirine katar. Ailesindeki kimse tarafından istenmeyen İsmail’in son hareketi herkesi bozguna uğratır.
'Bize Gelsene Film İzleriz'
Jale’nin yeni flörtü Taylan’dan gelen film izleme teklifi arkadaşlar arasında yeni bir tartışma konusu başlatır.
'Kaynanam Kaynasın'
'Kaynanam Kaynasın' isimli yarışma programında gelinine en az kaynanalık yapan ve geliniyle en iyi geçinen takım büyük ödül olan arabanın sahibi olacaktır. Kaynanalar oğullarının da yarışmaya dahil olmasıyla iyice zorlanır.
'Takı Töreni'
Burcu ve Mesut düğünleri esnasında ayrılma kararı alırlar ancak kendilerine oldukça fazla takı takıldığı için aralarında bir anlaşma yaparlar.
'Belediyecilik'
Belediyede bulunan herkes başkan İbrahim'in akrabasıdır, bu yüzden belediyede hiçbir iş ve icraat yapılmaz. Bütün akrabalar, hiçbir bilgisi olmamasına rağmen belediyenin müdürlüklerine atanmıştır. İbrahim oy kaybeder ve toplantı boyunda çözüm bulmaya çalışır fakat hiçbir şey bulamaz.
'Ben Seni Dinledim 6 Küresel Isınma'
Bir tartışma programında konu küresel ısınmadır. Mesut, Hüseyin'i küresel ısınma olduğuna dair bilimsel kanıtlar ile ikna etmeye çalışır, Hüseyin ise "Küresel ısınma varsa neden benim her yıl ödediğim doğalgaz faturasının miktarı artıyor" gibi savunmalar yapar.
'Pandemi İyi ki Bitti Ya'
Sohbet ederken pandemi dönemini hatırlayan arkadaş grubu, evde kapalı kaldıklarını ve etkinlik yapamadıklarını konuşurlar. Etkinlik yapmak isterler ama her şey çok pahalıdır isteseler de yapamazlar. Grupta "En azından pandemi varken herkes yapamıyordu" düşüncesi oluşur.
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
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