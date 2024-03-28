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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'dan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Güldür Güldür Show'dan yeni tanıtım

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:09
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        'Güldür Güldür Show'dan yeni tanıtım
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        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 30 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...

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