Güldür Güldür Show'da yeni isim!

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Show TV'de ekranlara gelen, 7’den 70’e herkesin favorisi Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Çekimlere başlamak için gün sayan ekip, yeni oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Sezonun açıklanan sürpriz isimlerinden biri de Ayça Damgacı oldu.

Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor. Ekip, yeni sezon sürprizleri ile eylül ayı itibariyle yeniden her çarşamba BKM tiyatroda seyircisi ile buluşacak.