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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun - Magazin haberleri

        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:14
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        Kahkaha tufanına hazır olun
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        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var.

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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        #Güldür Güldür Show

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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