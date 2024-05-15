Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
Ankara'da, hafif ticari aracın takla atarak köprünün ayağına çarpması sonucu, kızları 53 yaşındaki Handan Turan ile birlikte hayatını kaybeden 77 yaşındaki Halil ve aynı yaştaki eşi Emriye Yılmaz, memleketleri Rize'de toprağa verildi. Yılmaz çiftinin, oğullarının Adana'daki düğünü sonrası Bursa'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yürekleri yakan kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Ankara- Eskişehir karayolu organize sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi.
BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre Bursa'ya dönmekte olan ailenin içinde bulunduğu Şaban Turan (54) yönetimindeki hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı.
KÖPRÜNÜN AYAĞINA ÇARPIP DURDU
Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE, BABA VE KIZLARI CAN VERDİ
Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz (77) ile eşi Halil Yılmaz (77) ve kızları Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybetti.
İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Yılmaz ailesinin, en küçük oğulları Volkan Yılmaz’ın Adana’da düzenlenen düğün törenine katıldığı, Bursa’ya dönüş yolunda da kaza geçirdiklerini öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR
Kazada hayatını kaybeden Handan Turan’ın cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verilirken, anne Emriye ve baba Halil Yılmaz için de Rize’nin Selimiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Yılmaz ailelerinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sağanaktan dolayı çay fabrikasında ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası çift, aile kabristanlığında toprağa verildi.