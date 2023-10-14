'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de 11'inci sezonuna başlıyor
SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20.00'de 11'inci sezonuna başlıyor. 'Güldür Güldür Show'un başarı sırrını, kadrosunda yer alan birbirinden değerli isimler açıkladı
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Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, bu akşam SHOW TV'de saat 20.00’de 11'inci sezonuna başlıyor.
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11 yıldır ekranda kahkahanın vazgeçilmeyen tek adresi olan 'Güldür Güldür Show’un başarı sırrını, kadrosunda yer alan birbirinden değerli isimler açıkladı.
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Ali Sunal... Her eve girdiğimizde o ailenin böyle neşeli bir akrabası; devamlı moral veren, keyif veren, o aileyi yüksek tutan yakın bir arkadaşı gibi olmayı hedefledik. Bu hikâyeler öyle yazıldı, bu proje öyle tasarlandı. Buraya gelen oyuncuların kamera önünde ve kamera arkasında hep böyle birbirini yükseltme çabası var yani bir ekip olma ruhuyla geliniyor. İnsanların da ailesine bizi dâhil ettiğini görüyoruz.
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Doğa Rutkay... Seyirciler bizi öyle benimsemişler ki aynı ortak kaygılarda buluşup aynı ortak durumlara birlikte gülüyoruz. O samimiyetle bizleri bağrına basmış izleyici. Bu işin sırrı ise evlerin bir parçası olmuşuz ve yediden yetmişe herkes kendinden bir şey bulabiliyor.
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Onur Atilla... Başarıda çok fazla belirleyici faktör var. Yetenekli bir ekip olması, birbirini tanıyan birbiriyle iyi anlaşan bir ekip olması, sahne ve iş dışında da görüşen arkadaşların olması, herkesin samimi olması birbirine açık olması. Çok rahat ve keyifli, eğlenceli bir ortam var. Herkes işi seviyor, herkes sahne canavarı yani o sahneye çıktığında bütün dertleri sıkıntıları unutarak orada izleyiciyi güldürmek için varoluyoruz.
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Meltem Yılmazkaya... Bir önceki sezonun son döneminde bebek bekliyorum diye kısa bir süreliğine ayrılmıştım ama hep aklım gönlüm her şeyim buradaydı. Ben de şimdi çok büyük bir enerjiyle başladım. Herkesi çok özledim. Bu birlik hissi başarının en büyük sırrı.
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Uğur Bilgin... Televizyonda bu kadar sürekli bir işin olması gerçekten müthiş bir şey... 11'inci sezon televizyonda seyircinin teveccühünü almak mükemmel bir şey. Bunun bence en büyük sebebi de iç dinamiğinin güçlü bir ekip olması.
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Aylin Kontente... Vallahi binbir türlü tip bekliyor yine sizi bu sezonda. Biz aynı coşkuyla birbirimizi özleyerek buluştuk. Aramıza yeni arkadaşlarımız geldi. Onlar da yeni enerjileriyle her zamanki gibi bizi mutlu ettiler. Artık arkadaş aile hepsi birbirine geçmiş durumda.
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Erdem Yener... Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Bu kadar yetenekli adamla bir arada olunca yapacak hiçbir şey yok, iyi görünüyorsun. Biz en kötümüz kadar kötüyüz diyebilirim o da çok iyi. O yüzden 11 yıl...
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Mahir İpek... Bir hiyerarşi yok sahnede. Herkes meslektaş, herkes arkadaş, herkes ağabey - kardeş şeklinde çalışıyor o yüzden de enerjisi yüksek oluyor. Kimsenin kimseye kaprisi yok.
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Aziz Aslan... Yediden yetmişe herkesi kapsayabilen bir program olduğu için sanırım bu başarı. Gerek yazar arkadaşlarımızın yazdığı metinler gerek oyuncu arkadaşlarımızın sahnede gösterdiği performans biraz bence onları yakalıyor, çok geniş bir yaş yelpazesine hitap ettiğimizi düşünüyorum.
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Özgün Aydın... Birbirinin işini yükseltmeye çalışan bir ekibiz biz 11 yıldır... Gerek yapım gerek yönetim kadrosu, hele hele oyuncular işinin daha iyi olması için sürekli paslaşan, sürekli daha iyi olmak için partnerini besleyen bir ekip olduğu için bence işin biraz şeyi bu. Samimi bir ortam var ve her zaman birbirimize açığız. O yüzden de mutluyuz.
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Açelya Topaloğlu... Ne iş yaparsanız yapın gerçekten buraya geldikten sonra dışarıdaki gördüğünüz tepkilerden dolayı bile ‘Evet inanılmaz! Ne kadar keyifli bir iş yapıyoruz’ dediğim bir yer burası. O yüzden şanslıyım diye düşünüyorum.
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Burak Topaloğlu... Buraya girdiğimde 23-24’lü yaşlardaydım. Burada beraber büyüdüm arkadaşlarımla hatta hepimiz burada evlendik, burada herkes çocuk sahibi oldu. Bu bağ ve samimiyet sağlıyor.
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Hasibe Özlem Eren... Burada hep heyecan dorukta, her şey canlı gerçekleştiği için büyük bir başarı var. Bu sene ayrıca güzel bir mutluluğum var. 30 yıllık kankam Nazmi Sinan Mıhçı ‘Dayı’ karakteriyle aramızda. O yüzden başka türlü bir mutluluk yaşıyorum.
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Toygan Avanoğlu... Yazar ekibinin bir kuvveti var. Yani güncel şeyler yazmak zorundalar, hep değişik şeyler yazmak zorundalar. Seyirciyi de tutabiliyorlar ekran başında ve işte sahnede. Bizler de çok keyifle oynuyoruz. Bu yüzden devam ediyor.
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Özgün Bayraktar... 11'inci yılı olan ve 11 yıldır asla hiçbir şekilde enerjisinden ve keyfinden bir şey kaybetmemiş bir işin benim için 3'üncü yılına giriyoruz. Çok keyifliyim, mutluyum. Çalışmayı çok seviyorum. Seyirciyle karşılaştığımda yaşadığım duygu tarifsiz.
Ayça Koptur... 11'inci sezona dâhil olmaktan çok mutluyum. Birlikte göreceğiz.
Fatih Öztürk... Burada ben de gelir gelmez şöyle bir şey fark ettim bu programın neden 10 yıl sürüp 11. Sezona başladığını anladım çünkü içerde çok güzel bir sinerji var oyuncular arasında.
Berkay Tulumbacı... İzleyiciler bence kendileriyle benzerlik ya da gördükleri insanlarla benzerlik buldukları zaman daha fazla rağbet gösteriyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum bizi sevdikleri için mutluyuz, biz de onları çok seviyoruz.
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