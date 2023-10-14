'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de 11'inci sezonuna başlıyor

Onur Atilla... Başarıda çok fazla belirleyici faktör var. Yetenekli bir ekip olması, birbirini tanıyan birbiriyle iyi anlaşan bir ekip olması, sahne ve iş dışında da görüşen arkadaşların olması, herkesin samimi olması birbirine açık olması. Çok rahat ve keyifli, eğlenceli bir ortam var. Herkes işi seviyor, herkes sahne canavarı yani o sahneye çıktığında bütün dertleri sıkıntıları unutarak orada izleyiciyi güldürmek için varoluyoruz.