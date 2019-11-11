7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Güldür Güldür Show hayranlarının merakla beklediği Avrupa Turnesi başladı! Avrupa'nın birçok ülkesinde izleyenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yurt dışında hayranlarını güldürmek için tüm ekip kolları sıvamış durumda! Avrupa’nın bir çok ülkesini tek tek dolaşacak olan ekip binlerce kişiyi güldürecek. Şimdiden birçok noktada tüm biletlerin tükendiği turneye yoğun ilgi gösteriliyor.

Güldür Güldür Show özlemle beklenen Avrupa turnesine başladı. Güldür Güldür Show ekibi turnenin ilk ayağı Stutgart’taki salonda binlerce kişiye 3 saatlik performanslarıyla seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Oyun öncesi şehri gezen oyuncular bol bol fotoğraf paylaştı. 17 Kasım’da Bochum, 29 Kasım Frankfurt, 07 Aralık Viyana, 08 Aralık Hamburg, 15 Aralık Amsterdam, 20 Aralık Antwerp, 22 Aralık Münih, 14 Şubat'ta ise Berlin’de sevenleriyle buluşacak.