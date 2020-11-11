Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

Alper Kul

Aylin Kontente

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Dağhan Külegeç

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Giray Altınok

İrem Kahyaoğlu

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Murat Akkoyunlu

Onur Atilla

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter