Ekranların severek izlenen programı Güldür Güldür Show'un ekibinde yer alan Aziz Aslan’ın canlandırdığı ve her koşulda evde oturmayı savunan Fikri karakterinin videosu kısa zamanda internette paylaşım rekorları kırdı.

Oyuncular, Sağlık Bakanlığı'nca vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrısına destek oldu.