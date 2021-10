Evlerimize terapiye geliyorlar 0:00 / 0:00

Ekranların komedi timi 'Güldür Güldür', 9'uncu sezon için bu akşam saat 20'de işbaşı yapacak. SHOW TV'nin efsaneye dönüşen komedi programı 'Güldür Güldür'ün kadrosu yeni katılımlarla daha da genişledi. Bu akşam yayınlanacak 275'inci bölümüyle birlikte sezon boyunca izleyicilerine yine bol kahkaha attıracak olan 'Güldür Güldür' ekibinden Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Aylin Kontente, Açelya Topaloğlu ve Toygan Avanoğlu, Habertürk'ün sorularını cevaplarken yeni sezondaki çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi

SHOW TV'nin efsane haline dönüşen komedi programı 'Güldür Güldür', 9'uncu sezonunda bu akşam saat 20'de izleyicileriyle buluşacak. İzleyicilerine kahkahalar attırmayı kendine görev edinen 'Güldür Güldür'ün kadrosu, Toygan Avanoğlu ve Ayça Damgacı'nın katılımıyla daha da genişledi.

Meltem Bozoflu'nun yönettiği 'Güldür Güldür'ün Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter'den oluşan kadrosu bu akşam yayınlanacak 275'inci bölümle birlikte 'Güldürü Timi' olarak işbaşı yapacak.

Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Aylin Kontente, Açelya Topaloğlu ve Toygan Avanoğlu, Habertürk'e verdikleri röportajda 'Güldür Güldür'ün efsane olmasının alt yapısında bulunan etmenleri, yeni sezondaki çalışmaları için duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

'Güldür Güldür' ekibine hoş geldiniz. 9 sezondur oturmuş bir ekibe dahil olmak kolay oldu mu? Dışarıdan izlediğinizden farklı neler yaşıyorsunuz?

Toygan Avanoğlu: 9 sezondur devam eden bir işe dahil olmak kolay olmaz tabii. Kimse için kolay olmaz. Nasıl kolay olur? 9 sezondur orada olan ev sahipleri gelen yeni arkadaşlarını bağırlarına basarlarsa kolay olur. Ki öyle oldu. Zaten benim severek izlediğim bir programdı. Bu nedenle 9 sezondur onların içindeymişim gibi hissettim. Canım dostlarıma buradan teşekkürler... Dışarıdan izlerken ne yaşadığımla ilgili kısma gelirsek; tabii izlerken "ben şöyle yapardım" demek kolay ama sahnede, seyirci karşısında olmak bambaşka bir şey. Evde izlerken "Şunu yaparım, bunu yaparım" dediğim şeyleri tabii ki yapamıyorum ama senaryolarımız çok güzel geliyor, ben de yavaş yavaş ısınıyorum. Daha da güzel olacağını düşünüyorum.

Toygan Avanoğlu

Yeni sezon hayırlı olsun. 9'uncu sezonuna başlayan, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir programın parçası olmak neler hissettiriyor?

Onur Buldu: Çok teşekkür ederim. Umarım herkese çok güzel bir sezon yaşatırız. Bu programın bir parçası olmak, benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyim ve şans... Burası bana harika arkadaşlıklar ve anılar verdi.

Meltem Yılmazkaya: Televizyona iş yaparken her seferinde "izleyiciler beğenecek mi, proje ne kadar sürecek?" gibi kaygılarınız oluyor. Başlayan her proje yeni insanlar, yeni hikâye, yeni karakter. Böyle düşündüğünüzde aynı ekiple aynı heyecanla 9'uncu sezonu görmek bambaşka bir duygu. Bir bütünün parçası gibiyiz, puzzle gibi herkesin tamamladığı başka bir parça var. Çok çok güzel.

Aylin Kontente: Çok mutlu oluyorsun. Mesela bir işin var hemen yardımcı olmaya çalışıyorlar, bizim halkımız güzel seviyor sahip çıkıyor, bir kere taksiye bindim yüzüm asık, dedi ki "abla sen de hiç komik değilmişsin." Ben de "ne yapayım bugün böyle can sıkkın" dedim. "Abla" dedi, "siz gülün bizi hep güldürdünüz bizim neşemiz sizden."

Açelya Topaloğlu: Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Herkes bayılıyor, çok seviyor ama buradaki en önemli ayrıntı dediğiniz gibi 7'den 70'e, her kesime, her yaşa ulaşabilmek ve bu yüzden çok şanslı ve mutlu hissediyorum açıkçası.

Onur Buldu

Her hafta yeni karakterler, yeni skeçler çıkarmak nasıl bir duygu? Hangi konularda en çok zorlandınız ve rahat ettiniz?

Toygan Avanoğlu: Benim için yeni karakterler çıkarmak çok keyifli. Çünkü kafamda o kadar çok karakter var ki... Bunları bir yerlere saçmak benim en büyük hayalimdi. Burada bu imkânım var. Bu imkânı değerlendirmek istiyorum. Pek zorlandığım konu yok diyebilirim. Yapımcımız olsun, koordinatörlerimiz olsun tüm ekip muntazam çalışıyorlar. Zaten böyle olmasa bu kadar zamandır tökezlemeden hiçbir iş devam edemez diye düşünüyorum.

9 sezondur, evlerimizde hayatımızın ayrılmaz bir parçasısınız, adeta aileden biri oldunuz. İşin sırrı sizce nedir?

Onur Buldu: Bence işin sırrı az önce bahsettiğim arkadaşlıklardır. Sahnede herkes diğerinin açığını kapatmaya çalışır. Bence bu sahiplenme izleyicilerin de hoşuna gidiyor.

Meltem Yılmazkaya: Komedide ayna olmak ve doğal olmak çok önemli. Seyirci kendinden bir parça gördüğünde size daha çok sahip çıkıyor. Pandemi döneminde 'Güldür Güldür'ün değerini, oyuncusu olarak daha çok anladım. Zaten Twitter'da, haberlerde ve çoğu zaman sokakta gördüklerimiz, duyduklarımız canımızın sıkılmasına yetiyor. Tabii bir de bilmediklerimiz var. İnsanların bazen hiçbir şey düşünmeden gülmeye ihtiyacı oluyor, ağlamak kadar gülmek de doğal, hatta en güzel terapi. Tam da bu zamanda "iyi ki parçasıyım, iyi ki biz nereye gidersek gidelim bizi saracak bir salon dolusu insan var" diyorum.

Aylin Kontente: Evet, burada aile oldum. Kamera önü ve arkasıyla kocaman, çok çalışan birbirini seven, tanıyan, yetenekli ve iyi insanların olduğu bir ekip var. Bu saydıklarım sır değil galiba...

Açelya Topaloğlu: 9 sezon, 9 yıl vallahi müthiş bir şey... Bu sürede izleyicilerle hâlâ aynı tatta buluşuyor olmak, hakikaten aileden biri olmak ve bunu hissetmek çok güzel. Bunu bu kadar sürdürebilmek bence; zamanı yakalayabilmek, olayları ve gerçek yaşananları izleyicilere komedisiyle, düşündürerek, güldürerek anlatmak ve tabii ki tüm bunları doğal ve gerçekten iyi oyuncularla aktarabilmek.

Meltem Yılmazkaya

İzleyicilerin tepkileri ve kahkahaları programın ayrılmaz bir parçası, izleyicilerinize yeni sezon için nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Onur Buldu: İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bize gösterdikleri sabrın ve desteğin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Meltem Yılmazkaya: Kahkahaları hiç eksik olmasın, sebebi de biz olalım.

Aylin Kontente

Aylin Kontente: Yine bizim size, sizin bize iyi geleceğimiz bir sezon olsun. Kavuşuyoruz. İzleyicilerimizi bekliyoruz. Biz geliyoruz. İzmir, Antalya, Bursa, Antep, Adana ve belki daha sürprizler yapabiliriz.

Açelya Topaloğlu: Evet, açıkçası tüm dünyanın etkilendiği pandemiden biz de etkilendik ve bir dönem koşullarımız gereği seyircisiz çekimler yaptık ve bu bana o anki reaksiyonların, kahkahaların ne kadar değerli olduğunu, nasıl iyi geldiğini bir kere daha hatırlattı. Bu anlamda yine bu sezonda bir araya gelebilmek adına kendilerine dikkat etsinler, korusunlar... Ekrandan bizi izleyen ve her hafta alkış ve yanımızda olan izleyicilerimiz ve seyircilerimiz için yine bomba skeçler hazırladık, tabii ki sürprizler devam, izleyicilerimizi, seyircilerimizi çok seviyoruz.

Açelya Topaloğlu

Ekiple kaynaşmanız kolay oldu mu? En çok kimlere gülüyorsunuz?

Toygan Avanoğlu: Ben çok sıcakkanlı bir insanım. Allah'tan onlar da benim gibi çok sıcakkanlılar. Aslında ben burada seneler sonra evime dönmüş gibi hissediyorum. En çok kimlere güldüğüm konusu ise her hafta değişiyor. Farklı farklı karakterler ortaya çıkıyor. Hepsine çok gülüyorum, hepsini çok seviyorum. Umarım ben de arkadaşlarım gibi uzun uzun seneler burada olurum. Onlarla olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hepsine buradan teşekkür ediyorum.