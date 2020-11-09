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Usta sanatçı Gülden Karaböcek, önceki akşam 67. yaşını kızı Nur ve dostları ile birlikte kutladı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Karaböcek, 2020'nin oldukça çalkantılı bir yıl olduğunu belirtti.

Şarkıcı, mumları üflemeden önce önümüzdeki günlerin tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, koronavirüs salgınının son bulmasını istediğini söyledi.

Kızı Nur ve arkadaşlarının sürpriz kutlaması karşısında şaşıran Gülden Karaböcek, herkese teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

Karaböcek, gazetecilerin sorusu üzerine müzisyen Teoman Alpsakarya ile yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.