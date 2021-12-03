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Haberler Biyografi Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit ölüm sebebi nedir? Hastalığı...

Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Güldal Akşit ölüm sebebi nedir? Güldal Akşit'in hastalığı...

AK Parti'nin kurucu üyelerinden Güldal Akşit'ten acı haber... 61 yaşındaki siyasetçi, bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte Güldal Akşit'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

03.12.2021 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit ölüm sebebi nedir? Hastalığı...

1960 Malatya doğumlu AK Parti kurucu üyelerinden Güldal Akşit, hayatını kaybetti. İşte Akşit'in biyografisi...

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

Son olarak AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarda yer almıştır.

Evliydi Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

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