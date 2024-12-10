Gülçin Ergül ile Sezen Ünal yıllar sonra yeniden bir arada
'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 2007'de ekrana gelen 'Hepsi 1' dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Sezen Ünal ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi
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Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdürüyor.
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Son olarak eski grup üyeleriyle yapacakları bir belgesel projesinde anlaşmazlık yaşayan Gülçin Ergül; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığı yine çıkmaza girmişti.
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Ayrıca Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile 2007 - 2008'de 'Hepsi 1' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Ergül, bu kez dizide 'Alev' karakterine hayat veren eski rol arkadaşı Sezen Ünal ile buluştu.
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Sezen Ünal ile kahve içen Gülçin Ergül, birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı da sosyal medyadan yayımladı.
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'HEPSİ 1' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Aynı evde yaşayan Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin, okudukları gösteri sanatları akademisini bitirmeye çalışırken, başlarına gelen trajikomik bir olay yüzünden, altına girdikleri yüklü miktardaki borcu ödemek zorunda kalınca, kendilerini bir anda sahne dünyasının parıltılı ışıkları altında bulurlar.