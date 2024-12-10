Ayrıca Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile 2007 - 2008'de 'Hepsi 1' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Ergül, bu kez dizide 'Alev' karakterine hayat veren eski rol arkadaşı Sezen Ünal ile buluştu.