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Bir döneme damga vuran Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve kendisinin de yer aldığı 'Hepsi' grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından hakkında merak edilenleri anlattı.

Geçtiğimiz gün Instagram'dan canlı yayın yapan Ergül, bir takipçisinin, "Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?" sorusuna, "Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir" şeklinde yanıt verdi.

"BENİ APTAL SARIŞIN SANIYORLAR"

Oyunculuk yaptığı dönemlerden de bahseden şarkıcı, "Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hala aptal sarışın sanıyorlar" ifadelerini kullandı.