Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan Narin Anaokulu'nun açılışı, törenle gerçekleştirildi.

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2 derslikli anaokuluna, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

Vali Murat Zorluoğlu, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış töreninde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Bismil ve Hani ilçeleri dahil olmak üzere kentte 3 anaokulu yaptırdığını söyledi.

Vali Murat Zorluoğlu

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimi ciddi şekilde desteklediğini belirten Murat Zorluoğlu, ülke genelinde çok sayıda yeni anaokulu ve sınıfların oluşturulduğunu bildirdi.

Bu sürece sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların da ciddi şekilde katkı sağladığını anlatan Zorluoğlu; "Diyarbakır'da da bu anlamda kayda değer gelişmeler yaşandı ve okul öncesi okullaşma oranında Türkiye ortalamasına çok yaklaştık ancak hedefimiz, birkaç sene içerisinde inşallah hayırseverler ve devletimizin açacağı yeni anaokulları ve anasınıflarıyla okul öncesi okullaşma oranımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak olacaktır" dedi.

"MASUM KIZIMIZIN İSMİNİ BU OKULUMUZDA YAŞATACAĞIZ"

Açılışı dolayısıyla bulundukları anaokulunu özel kılan bir nedenin bulunduğunu ifade eden Murat Zorluoğlu, okula kendisini en çok güvende hissettiği ailesinin içinde vahşi şekilde katledilen ve tüm Türkiyeyi yasa boğan Narinin isminin verildiğini anlattı.

Murat Zorluoğlu, şöyle konuştu: Bu vahşeti unutmamak ve unutturmamak adına bu masum kızımızın, mazlum yavrumuzun ismini bu okulumuzda yaşatacağız. Suçlular bu dünyada cezalarını çekiyorlar ve çekecekler ancak mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. Gülben Ergen Hanımefendi, yeni bir anaokulunun da müjdesini verdi. Rojin kızımızın ismini vereceğimiz bu yeni anaokulunun da inşallah derneğimizle beraber bizim de desteklerimizle kısa bir zamanda inşaatını bitireceğiz ve birlikte güzel bir şekilde açılışını yapacağız.

REKLAM AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'da okulun yapımındaki desteğinden dolayı derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen'e teşekkür etti. Gülen çocukların aydınlık geleceğin en güçlü müjdecisi olduklarını belirten Ataman; "Burası sadece bir bina değil çocuklarımızın hayalini büyütecek, öğrenerek keşfedecekleri bir yuva olacak. Çocukların geleceğimize umutla bakabilmeleri için atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de okulun kente ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali "HİÇBİR KIZ ÇOCUĞUMUZU UNUTMAYACAĞIZ" Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen de Diyarbakır'da 3'üncü anaokulunu açtıklarını söyledi. Narin çocuklar gülsün diye çalıştıklarını anlatan Ergen, şu ifadeleri kullandı: Biz, Narin'in acısını yüreğimizde hissettik. İçimizdeki acı dinmedi bir türlü ama Narin bugün bizi çocuklar gülsün diye birleştirdi. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak Narin'ler gülsün diye bu okulu açtık. Bundan sonraki okulumuz Rojin Kabaiş Anaokulu için Milli Eğitim Bakanlığı'mızdan izin aldım. Rojin'i unutmayacağım. Rojin için izin aldık, Diyarbakır'da onun adına da bir okul açacağız. Narin'i de Rojin'i de hiçbir kız çocuğumuzu da unutmadık, unutmayacağız. Daha sonra Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, anaokulunun açılışını yaptı, okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Açılışa; Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Vanda 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ve öğrenciler katıldı.