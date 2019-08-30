Gülben Ergen, "Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava’da konser veren Mustafa Sandal‘ın sahnesine konuk oldu.

Gülben Ergen, 2011 yılında Mustafa Sandal ile beraber seslendirdiği ve o yıl MÜYAP resmi verilerine göre dijital platformlarda dinleyiciler tarafından en çok indirilen şarkıları “Şıkır Şıkır”ı yıllar sonra bu defa Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverler için söyledi.

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak unutulmaz anlar yaşatırken, ikilinin enerjisiyle 5 bin kişi ayağa kalkarak durmadan dans etti.

Gülben Ergen, bronz teni, giydiği beyaz elbisesi ve formda görüntüsüyle de gözleri doldurdu.